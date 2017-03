Jeder kann ein Stinknormaler Superheld sein

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Schon zum vierten Mal hatten Rathenows ganz eigene Superhelden am Sonntag zur großen Putzaktion am Rathenower Körgraben aufgerufen. Bei bestem Wetter machten sich die Stinknormalen Superhelden und ihre zahlreichen Helfer gleich an drei Stellen der Kreisstadt daran, den Müll, den andere achtlos liegen ließen, zu beseitigen.

Während sich eine Gruppe darum kümmerte, Glasscherben, Zigarettenstummel und anderen Abfall vom Spielplatz nördlich des Körgrabens zu beseitigen, machte eine zweite Gruppe den Park rund um den Körgraben sauber. Eine dritte Gruppe radelte nach Rathenow-Nord und befreite dort ein Wäldchen von Abfall.

Körgraben- und Spielplatzgruppe konnten am Ende vermelden, dass der Müllberg noch ganz schön groß geworden ist, aber kleiner war, als bei den vergangenen Aufräumaktionen. Kuriositäten, wie ein Bügelbrett, Fleecedecken, zwei Feuerlöscher und Achsteile eines Bollerwagens, waren zwar dabei, aber ganze Fahrräder oder Einkaufswagen mussten die fleißigen Aufräumer diesmal nicht aus dem Wasser oder Gebüsch ziehen. Ganz klar vorn in der Rangliste des gefundenen Mülls lagen Glasgefäße oder Scherben und Verpackungsmaterialien aller Art.

Anders sah es im Wäldchen in der Nähe des Rathenower Nordbahnhofs aus. Der Müllberg, der dort zusammen kam, war deutlich größer als der am Körgraben. Zu den Fundstücken zählten ganze Autoräder. Das Wäldchen liegt etwas abseits der befahrenen Straße und lockt scheinbar viele illegale Müllentsorger an.

Die Stinknormalen Superhelden nehmen sich seit einigen Jahren immer wieder mit viel Spaß den Müll in der Stadt vor. Inkognito mit fantasievollen Namen, wie Puppi Le Bleu, Kreatella, Miss Teckel und Katetschen Bernd, und selbstgemachten Superheldenkostümen packen sie da an, wo andere nur vorbei gehen. Neben Müllsäuberungsaktionen engagieren sie sich auch sozial. So veranstalten sie "Superheldenschulen", wo sie Kindern den Spaß am Umweltschutz näher bringen oder setzen sich für den Gnadenhof Tabsi ein und fordern dazu auf, sich bei der DKMS als Knochenmarkspender registrieren zu lassen. Die ausgewanderte Rathenowerin "Volle Möhre" hat das Konzept mittlerweile in ihre neue Heimat Gießen exportiert und dort die Stinknormalen Superhelden Gießen gegründet. Frei nach dem Motto: "Jeder kann ein Stinknormaler Superheld sein, man muss nur wollen!" Weitere Infos gibt es auf ihrer Seite www.facebook.com/StinknormaleSuperhelden.