Islamische Theologie an der Humboldt-Universität

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach jahrelangen Diskussionen sollen nun an der Berliner Humboldt-Universität islamische Geistliche für den Dienst in Moscheen und der Seelsorge sowie Lehrer für den Schulunterricht ausgebildet werden. Erste Absolventen sollen die Hochschule nach dem Jahr 2021 verlassen, wie die Universität am Montag mitteilte.