Grünfläche nahe des Crossparks brannte

Falkensee (MOZ) Eine größere Grünfläche nahe eines Bolzplatzes am Crosspark in Falkensee ist am Samstag in Flammen aufgegangen. Wie es dazu kommen konnte, ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Feuerwehrleute konnten den Brand jedoch erfolgreich löschen. Menschen kamen indes nicht zu Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise: 03321/4000.