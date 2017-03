Grüne wollen trotz Saar-Niederlage an Öko-Schwerpunkt festhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Grünen wollen trotz mauer Umfragewerte und ihrer Wahlniederlage im Saarland weiter auf das Thema Umweltschutz setzen. "Wir werden die einzigen bleiben, die die ökologische Frage stellen", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Montag in Berlin. "Wir werden die einzigen bleiben, die deutlich machen, das ist die Existenzfrage." Um die Wähler damit zu erreichen, müsse die Partei deutlich machen, was das heute schon bedeute, nicht erst in ferner Zukunft. Dieses Thema sei weder bei SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz noch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) "zu Hause".

artikel-ansicht/dg/0/1/1562372/

Die Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Simone Peter und Cem Özdemir, beraten am 27.03.2017 in Berlin mit Barbara Meyer-Gluche und der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt über die Wahlniederlage im Saarland.

Die Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Simone Peter und Cem Özdemir, beraten am 27.03.2017 in Berlin mit Barbara Meyer-Gluche und der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt über die Wahlniederlage im Saarland. © dpa

Die Grünen waren am Sonntag mit vier Prozent aus dem Landtag im Saarland geflogen. Landes-Spitzenkandidatin Barbara Meyer-Gluche und Göring-Eckardt führten das schlechte Ergebnis ihrer Partei unter anderem auf das in Umfragen vorhergesagte Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU zurück. Auf die Positionierung der Grünen in der Bundestagswahl habe das keine Auswirkung, sagte Göring-Eckardt, man setze weiter auf Inhalte und Eigenständigkeit.

Dass die Grünen im Saarland viele Wähler an die CDU verloren haben, lag Göring-Eckardt zufolge an Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Es habe sich erneut gezeigt, dass eine "Person mit Haltung" gewinne - das habe man schon bei Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg und Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz gesehen.