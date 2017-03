Polizeiautos in Hamburg angezündet

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt sechs Polizeitransporter sind in der Nacht zum Montag in Hamburg ausgebrannt. © dpa

Hamburg (dpa) - Erneut haben Unbekannte in Hamburg Polizeiautos in Brand gesetzt und damit eine Diskussion über die Sicherheit beim G20-Gipfel im Juli ausgelöst. Betroffen waren in der Nacht zum Montag acht Fahrzeuge, von denen vier Mannschaftswagen ausbrannten, wie die Polizei mitteilte. Auch an der Grundstücksmauer und an mehreren Fenstern des Polizeigebäudes im Stadtteil Eimsbüttel seien Schäden entstanden. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Die Beamten in der Außenstelle eines Kommissariats hätten einen Knall gehört, sagte ein Polizeisprecher. Später sei eine Leiter sichergestellt worden, mit der offensichtlich die Außenmauer des Polizeigeländes überwunden worden sei. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

Erst am 17. März war ein zum Schutz von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) abgestellter Mannschaftswagen ausgebrannt. Kurz zuvor war ein Wagen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Flammen aufgegangen. Im Internet hatten Unbekannte anonym die Anschläge für sich reklamiert.

Am 7./8. Juli treffen sich in Hamburg beim G20-Gipfel Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländern. Die neuerliche Brandstiftung sorgte für Diskussionen um die Sicherheit.

"Es dürfte sich hier um einen erneuten feigen und kriminellen Angriff im Vorfeld des G20-Einsatzes handeln", erklärte der Landesvorsitzende der GdP, Gerhard Kirsch. Er warnte zugleich vor Panikmache, auch mit Blick auf ein internes Lagepapier der Polizei, über das der NDR berichtete. Demnach stellt sich die Hamburger Polizei beim G20-Gipfel auf die schlimmsten Krawalle ein, die es je in der Hansestadt gab. Sie rechne mit mindestens 4000 gewaltbereiten Personen und Angriffen auf wichtige Infrastruktur wie Blockaden von Hafen und Elbtunnel. "Das sind eher Fantastereien und Wunschdenken der linksautonomen Szene", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders.