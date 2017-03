artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Polizei steht am Ende einer Autofahrt von Mutter und Sohn. Die 48-Jährige hatte den 17-Jährigen am späten Samstagabend ans Steuer ihres Wagens gelassen. In der Rathenower Innenstadt gerieten die beiden in eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der Sohn keine Fahrerlaubnis besitzt. Das hat nun strafrechtliche Konsequenzen, die Kripo ermittelt gegen Mutter und Sohn.