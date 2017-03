Gruselfund in Havel-Oder-Wasserstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (dpa) Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Eberswalde haben in der Havel-Oder-Wasserstraße bei Kreuzbruch (Oberhavel) einen grausigen Fund gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden sie am Freitag auf der Wasseroberfläche menschliche Eingeweide. Am Samstag setzte die Polizei dann sechs Taucher ein, um im Kanal nach dem Leichnam zu suchen. Allerdings fanden sie keine weiteren menschlichen Überreste. Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Leichenteile im Kontext mit einem Vermisstenfall stehen könnten. Seit Anfang März wird nach dem Steuermann eines polnischen Schubverbands gesucht. Er hatte zum fraglichen Zeitpunkt mit seinem Schiff den Kanal passiert und gilt seitdem als verschollen.