Suspendierter Bürgermeister zieht zwei Klagen zurück

Guben/Cottbus (dpa) Der wegen seiner Verurteilung in einem Korruptionsprozess suspendierte Bürgermeister von Guben, Klaus-Dieter Hübner, hat zwei Klagen vor dem Cottbuser Verwaltungsgericht zurückgezogen. Darin ging es um die Aberkennung seiner Mandate im Kreistag Spree-Neiße und in der Gubener Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl im Jahre 2014, wie Gerichtssprecher Gregor Nocon am Montag sagte. In einem Fall habe der FDP-Politiker die Klage zurückgezogen, in dem anderen Fall hätten sich beide Seiten darauf geeinigt, keine Verhandlung zu führen.