Haftstrafe für IS-Unterstützer wegen Enthauptungsvideos

Linz (dpa) Ein 32-jähriger Österreicher ist wegen des Verbreitens von IS-Enthauptungsvideos zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Das rechtskräftige Urteil des Landesgerichts Linz erging am Montag wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Er teilte auch Hasspredigten der Terrormiliz Islamischer Staat. "Ich wollte unbedingt zu der Gemeinschaft dazugehören", so der vierfache Vater.