Leichenteile nahe Kreuzbruch aus dem Kanal gefischt

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde/Zerpenschleuse (li) Das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde hat am Freitag Teile menschlicher Eingeweide aus der Havel-Oder-Wasserstraße zwischen Kreuzbruch und Zerpenschleuse geholt. Die Organe wurden laut Polizei geborgen und befinden sich nun in der Pathologie. Ob sie von dem seit dem 2. März über Bord gegangenen Bootsmann stammen, soll nun ermittelt werden. Am Sonnabend suchten Polizeitaucher nach weiteren Hinweisen auf den 49-jährigen Steuermann, der von einem polnischen Schubverband verschwand und bisher nicht mehr auftauchte.