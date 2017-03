Großbrand in Lackiererei in Köln

artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) Bei einem Großbrand in einer Autowerkstatt mit angeschlossener Lackiererei sind am Montag dichte Rauchwolken über Köln gezogen. Das Feuer griff auf eine benachbarte Schreinerei und auf einige Autos über. Laut Feuerwehr befanden sich in der Lackiererei auch giftige Farben und Lacke. Verletzt wurde niemand. Nach wenigen Stunden hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle.