Erfolgreiche Probe für Internationales Deutsches Turnfest

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In der Sporthalle der Diesterweg-Grundschule war am vergangenen Samstagvormittag eine große Turnprobe angesagt. Mit etwa 180 Teilnehmern probte der Turn- und Sportverein (TSV) Falkensee den Ablauf der Übung für das "Kinderbild" zur Stadiongala im Olympiastadion anlässlich des Internationalen Deutschen Turnfestes (IDTF) in Berlin. Ein kurzes Kommando der Trainerin Antje Gulich über die Hallenlautsprecher und schon formierten sich die Teilnehmer in ihren Gruppen. Je sechs Sportler turnten im Rhythmus der Musik zusammen an einem farbigen Tuch. Mal diente das Tuch als "Dach", ein anderes mal als "Sprungseil" und schließlich auch als "Versteck" für die Sportler. Mit den Worten "das sieht gut aus, wir haben es drauf!", konnte die Probe erfolgreich beendet werden.