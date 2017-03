artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mit Gewalt lässt Stalin Anfang der 1930-er Jahre die Landwirtschaft in der Ukraine kollektivieren. Zudem werden die Anteile, die die Bauern abzuführen haben, stets erfüllt. Schließlich hat die Landbevölkerung nichts mehr zu essen und hungert. Der junge Kosake Yuri will dem nicht tatenlos zuschauen. Zuerst geht er nach Kiew, um Kunst zu studieren. Dort trifft er auf alte Freunde, die allesamt in die kommunistische Partei eingetreten sind. Yurik kann deren Euphorie angesichts des Hungers in der Heimat nicht nachvollziehen. Als dort das große Sterben beginnt, geht der junge Mann in den Untergrund.

Holodomor - sterben durch Hunger ist mittlerweile ein feststehender Begriff und beschreibt den Völkermord Stalins an der ukrainischen Landbevölkerung. Mehrere Millionen Tote sollen damals zu beklagen gewesen sein. Ein solch historisches Drama schreit förmlich nach filmischer Aufarbeitung. Aber ebenso, wie die offizielle Politik sich nicht wirklich dazu positionieren will, gehen auch die Filmemacher die Geschichte nicht konsequent genug an. So erhält der Zuschauer den Eindruck, die Bolschewiken hätten aus purer Mordlust der Landbevölkerung das Getreide genommen. Untermauert wird dies, indem der Geistliche oder eine einfache Landfrau vom Offizier einfach erschossen werden. Sicher, das Regime ging brutal gegen die eigenen Leute vor, auf Korndiebstahl stand die Todesstrafe. Aber ein wenig mehr Hintergrund, etwa, dass Stalin Getreide exportierte, um seine Rüstungsindustrie am laufen zu halten, hätte der Geschichte gut getan und das Vorgehen der Bolschewiken keinesfalls relativiert. So bleibt ein wenig der Eindruck einer sehr einseitigen Darstellung. Gedreht an Originalschauplätzen ist man vom Erscheinungsbild aber sonst sehr an Authentizität interessiert. Mitunter leidet aber das Gesamtbild an einer teils staksigen Inszenierung, was dem brisanten Thema bisher den cineastischen Durchbruch verwehrte.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: Pandastorm; Regie: George Mendeluk; Max Irons, Samantha Barks, Barry Pepper; Ca 2016