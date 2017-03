Verrückt nach Fixi

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Schlimmer hätte es nicht kommen können. Nicht nur, dass Tom zum Abi immer noch Jungfrau ist. Er wird auch vor versammelter Mannschaft als selbige und vor allem einzige des Jahrgangs ausgezeichnet. Eine Gummipuppe ist sein Trostpreis. Einige Schnäpse später, irgendwo im Frankfurt Mainer Rotlichtviertel, passierts dann. Tom pinkelt in eine ausgediente Jukebox, es gibt einen elektrischen Schlag und die Puppe ist real. Nur der Stoffaufnäher "Fixi" erinnert noch an den Vorgänger. Von nun an weicht die scharfe Brünette nicht mehr von Toms Seite und wird dadurch automatisch zum Türöffner für Kreise, zu denen der junge Mann bisher keinen Zugang hatte. Allerdings ist er naiv genug zu glauben, dass seine Erscheinung damit zu tun hätte. Weit gefehlt, wie Tom alsbald feststellen muss. Denn die Herrenwelt ist wild nach Fixi, die männliche Begleitung bleibt da schnell auf der Strecke.

Mike Marzuk orientiert sich mit seiner Komödie stark an amerikanischen Vorbildern. Und auch der Einfall, dass eine Sache plötzlich real wird und dadurch allein die Persönlichkeit des Protagonisten ändern, ist nicht ganz neu in der Filmhistorie. Marzuk spielt allerdings auch geschickt die Buddy-Karte aus, denn Toms alter und einziger Kumpel Dodie ist der am meisten Betroffene bei der Veränderung. Nett ist auch anzuschauen, wie der Plot ist die Hautevolee der Mainmetropole integriert wurde. Allerdings erweist sich ausgerechnet Hauptdarsteller Jascha Rust als kleines Problem, der im Gegensatz zu seiner quirligen Umgebung immer ein wenig die Schlaftablette bleibt. Und auch die Rolle der Fixi, die erstaunlich zugeknöpft von Lisa Tomaschewsky gegeben wird, holpert ein wenig. So ganz hält man das Gummipuppen-Image nicht durch, was dann irgendwann unlogisch wird. Abgesehen davon wird dem Zuschauer eine durchaus witzige und lockere Unterhaltung geboten.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 94 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Mike Marzuk; Jascha Rust, Lisa Tomaschewsky, Roland Schreglmann; D 2016