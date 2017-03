The Enfield Haunting

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Familie Hodgson bewohnt ihr Haus im Londoner Stadtteil Enfield leider nicht allein. Ein Poltergeist lebt mit unter dem Dach bzw. macht den Hodgsons das Leben schwer. So zumindest ist die Lesart von Tochter Janet, von der der Geist regelmäßig Besitz ergreift. Aber auch andere Familiemitglieder können seine Existenz bezeugen und so wird Enfield für Freunde und Verstörte von Geistergeschichten in den 70er Jahren ein Begriff. Der schafft es gar über den großen Teich, was der Familie einen Besuch der Dämonologen Ed und Lorraine Warren beschert. Die scheinen allerdings weniger von der Geschichte überzeugt und reisen nur einen Tag später wieder ab. Das hält allerdings die Öffentlichkeit nicht davon ab, am Geistertheater festzuhalten. Dabei gibt es durchaus objektive und persönliche Gründe bei den Hodgsons, die den Spuk erklären könnten.

Darauf schließlich zielt die Miniserie zumindest ein stückweit ab und geht damit einen anderen Weg als "Conjuring 2", das den Besuch der Warrens in epischer Länge thematisiert. Nach dem Buch von Guy Playfair, der hier angeblich selbst Erlebtes beschreibt, sind die drei Episoden unter der Regie von Kristoffer Nyholm entstanden. Nicht unbedingt das, was dem Horrorfan die Nackenhaare aufstellt, aber zumindest der Versuch desselben und zugleich die bemühte Beschreibung dessen, was in den Menschen in Enfield tatsächlich vorgegangen sein mag. Mag sein, dass Nyholm ein bisschen zu sehr nach dem "Exorzisten" geschielt hat, um gruselige Stimmung zu erzeugen. Im Endeffekt aber bleibt immer ein gewisses Maß an Unsicherheit beim Betrachter hängen, dass es irgendwie doch so gewesen sein könnte und damit der Poltergeist nicht gänzlich ins Reich der Legenden verschoben wird.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 136 Minuten; Verleih: justbridge; Regie: Kristoffer Nyholm; Maurice Grosse, Janet Hodgson, Betty Grosse; GB 2016