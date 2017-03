Unsere Zeit ist jetzt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Rapper Cro fordert seine Fans auf, Vorschläge für einen Kinofilm einzureichen. Der beste wird nicht nur realisiert, sondern einen dicken Batzen Geld gibt es auch noch zu gewinnen. Unter den Bewerbern sind drei, die in die engere Auswahl kommen. Filmstudentin Vanessa möchte das Bild sprechen lassen und eine Doku über den Mann mit der Pandamaske drehen. David blickt dagegen in die Zukunft und stellt sich vor, wie der Rapper wohl in 30 Jahren sein Dasein fristet und vielleicht die Maske abnimmt. Ludwig schließlich sieht die Entwicklung von Carlo Waibel, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, als Comicstrip. Und weil sich das Management für keinen der Kandidaten entscheiden kann, gehen alle drei mit der Band auf Tour, um dabei ihre Ideen zu verfeinern. Das bringt zugleich Einblicke ins Seelen- und Vorleben der Kandidaten. Allerdings (leider für Fans) kein Blick hinter die Maske.