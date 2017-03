Fußgängerfurt in Woltersdorf markiert

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Eine Berliner Markierungsfirma hat am Montag an der Einmündung der See- in die Berliner Straße eine Fußgänger- und Radfahrer-Furt markiert. Damit wurde die Umwandlung der See- in eine Einbahnstraße vorbereitet. Wann sie vollzogen wird, steht noch nicht fest. Neu in Woltersdorf ist ein Tempo-Limit auf 30 Stundenkilometer im Berghofer Weg. Seit Freitag stehen die Schilder.