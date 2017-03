Weiterhin Waldbrandgefahr in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das trockene Wetter sorgt weiter für Waldbrandgefahr in Brandenburg. In allen Landkreisen gilt für Dienstag - wie bereits am Wochenende - die Stufe drei (mittlere Gefahr). Das teilte das Umweltministerium am Montag in Potsdam mit. "Das ist für die Jahreszeit schon beachtlich", sagte Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade. Generell steige die Gefahr bei längerer Trockenheit. Besonders leicht entzündlich sei altes Holz oder Laub aus dem Vorjahr. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes bleibt es in Brandenburg bis zum Dienstag trocken. Die Höchstwerte steigen laut Vorhersage von bis zu 18 Grad am Montag auf bis zu 20 Grad in der Niederlausitz.