Longyearbyen (dpa) Wichtige Dokumente aus aller Welt sollen in einem Tresor auf der zu Norwegen gehörenden arktischen Inselgruppe Spitzbergen für die Nachwelt sicher gelagert werden. Das "Arctic World Archive" in einer stillgelegten Kohlegrube außerhalb der Stadt Longyearbyen wurde am Montag eröffnet. Für den Fall, dass Länder von Kriegen, Hackerangriffen oder Naturkatastrophen heimgesucht werden, werden die Schriftstücke mindestens 500 Jahre lang auf Filmrollen gespeichert.

Weil in der Grube aber durchgehend Temperaturen von fünf bis zehn Grad minus herrschen, könnten die Dokumente möglicherweise doppelt so lange überleben, sagte eine Sprecherin des Betreibers Piql am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Als erste Länder bewahren Mexiko und Brasilien Dokumente in der demilitarisierten Zone auf. "Es ist ein besonderes Gefühl, dass ich das Gedächtnis meines Landes auf der arktischen Insel lagern soll", sagte Eric Cardoso von Mexikos Nationalarchiv dem norwegischen Fernsehsender NRK. Aus Angst vor Erdbeben will das Land etwa sein Grundgesetz in Longyearbyen speichern.

Auf Spitzbergen, wo militärische Angriffe unwahrscheinlich sind, wird bereits Saatgut aus aller Welt gelagert. Im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien wurden zum ersten Mal Samenproben aus dem Lager entnommen, nachdem Bestände in Aleppo beschädigt worden waren.