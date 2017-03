Dynamo Eisenhüttenstadt siegt in Briesen mit 3:0

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 20. Spieltag schlug der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt den FV Blau Weiß 90 Briesen mit 3:0 (2:0) und verteidigt damit den fünften Tabellenplatz in der Landesliga Süd.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562406/

Beide Trainer hatten mit erheblichen Besetzungssorgen zu kämpfen und gingen teilweise ein hohes Risiko ein. So stellte sich auf Briesener Seite der angeschlagene Kevin Schulz ins Tor und in Dynamos Anfangsformation spielten die angeschlagenen Jan Kretschmann und Benjamin Bartz. Auf deren Auswechselbank saßen mit Christian Wulff und Tom Nolten zwei Spieler, deren Verletzungen eigentlich keinen Einsatz zugelassen hätten.

Die erste Chance hatten die Dynamos nach einer Ecke durch einen Kopfball von Maik Frühauf, der knapp über das Tor ging. Auf der anderen Seite rettete Jan Kretschmann für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie. In der 18. Minute besorgte er den Führungstreffer für Dynamo nach einem weiten Einwurf. Steven Frühauf legte den Ball auf Kretschmann ab, der platzierte die Kugel aus zehn Meter ins linke untere Eck. Danach bekamen die Dynamos etwas mehr Spielkontrolle und erzielten durch Steven Frühauf das 2:0. Er setzte sich geschickt gegen die Briesener Innenverteidigung durch.

In der 2. Halbzeit kamen die Gäste besser in die Partie, wobei das Spiel in der 49. Minute zu Gunsten der Gastgeber hätte entschieden sein können. Erst verfehlte Maik Frühauf freistehend aus 13 Meter das Tor, dann scheiterte Steven Frühauf aus spitzem Winkel am Torwart. Danach forcierten die Briesener das Tempo und Dynamos Innenverteidigung hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Als Matthias Klein und Dimitrij Altengof Mitte der zweiten Halbzeit laut aufeinander trafen, forderten die Briesener Verantwortlichen Elfmeter. Dynamo-Trainer Dirk Liedtke dazu: "Wenn Klein eher am Ball war, hatten wir Glück. Dafür haben wir im Hinspiel gleich in der Anfangsphase einen unberechtigten Elfmeter gegen uns bekommen." Später hatten die Gäste auch noch andere gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer durch Sebastian Wählisch und Tino Gotschalk.

Dynamo kam nur noch selten vor das Briesener Tor, u. a. durch Dimitrij Altengof (85.). Routinier Christian Wulff war es vorbehalten, in der Nachspielzeit, als alle Briesener weit aufgerückt waren, das 3:0 zu erzielen.

Dynamo: Grummt - Kretschmann, Bartz, Friedrich, Dimitrij Altengof - Kevin Frühauf (80. Nolten), Sergej Frühauf, Maik Frühauf, Hantelmann - Glaser (60. Wulff), Steven Frühauf (90. Geller)

Tore: 1:0 Jan Kretschmann (18.), 2:0 Steven Frühauf (25.), 3:0, Christian Wulff (90.+1)

- Schiedsrichter: Peter Wickfeld (Annahütte) - Zuschauer: 80