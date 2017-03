Demonstration in Berlin gegen Abschiebung nach Afghanistan

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gegen die vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan haben mehrere Dutzend vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) demonstriert. Laut Polizei hatten sich 50 Teilnehmer zur Kundgebung am Montag angemeldet. Die Veranstaltung verlief friedlich. Die Aktivisten hielten Transparente hoch. "Bleiberecht - not one more (kein weiterer) und "Keine Abschiebung nach Afghanistan" standen darauf geschrieben.