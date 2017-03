Ketziner Tor nach Eden

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Das Tor für den künftigen Garten Eden am Ende des Ketziner Mühlenweges steht. Ketziner und Paretzer trafen sich am vergangenen Wochenende zu diesem ersten von mehreren Projekten, die künftig die rund 2.000 Quadratmeter große Wiese zu einem mit den vielfältigsten Ideen der Einwohner gestalteten Treffpunkt für Jung und Alt, für Touristen und Nachbarn unserer Stadt werden lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562408/

Ideen waren bereits am Sonnabend und Sonntag gefragt. Die Stadt hatte die um die sechs Meter langen verzweigten Weidenäste angefahren, Architektin Susanne Weber, eine der Mitinitiatorinnen, die entsprechende Skizze beigesteuert und von den Mitwirkenden selbst gefüllte Picknickkörbe standen ebenso bereit, wie das notwendige Handwerkszeug.

Nur der Anfang war mühsam, wie Jörg Schulz unter der tollen Frühlingssonne ins Schwitzen gekommen, bestätigte. Er hatte das Bohren der Löcher für das Gerüst übernommen. Nicht nur, dass der Boden so einige Überraschungen parat hatte, auch der Erdbohrer war einfach nicht mehr für diese Arbeit geeignet. In möglichst 80 Zentimeter Tiefe sollten die Weidenäste stehen, meinte die Architektin. Mit persönlichem Einsatz, gut gemeinten Ratschlägen und natürlich so manchem Scherz war es nach mehreren Stunden geschafft. Auf 3,60 Meter Länge war das Weidengerüst für das Tor aufgestellt und in vier Meter Höhe verbunden.

Nun hofft Anette Hollmann, dass die Weidenzweige möglichst noch anwachsen und somit ein natürliches Tor entsteht, das dazu einlädt, den Garten Eden, eine örtliche Naherholungsfläche, zu besuchen. Dazu ist in den kommenden Monaten oder auch Jahren die Fantasie der Ketziner Einwohner ebenso gefragt wie die Mitwirkung, denn es wird kein von einer Firma gestalteter Park sein. Hier könne man sich künftig beispielsweise bei einem Feuer treffen, es werde auch ein Ort der Erholung und Spielfläche für Kinder sein. Kleine Veranstaltungen im Freien sind gewünscht, meinen die Initiatorinnen. Und das Konzept dafür? Das gibt es nichts. Es soll bewusst nichts vorgegeben werden. Mit der Kreativität der Einwohner und auch ihrer Mithilfe solle der Garten Eden geschaffen werden, der Kunst und Natur miteinander verbindet, sagte Annette Wienen. Und die nächste Aktivität ist bereits in vier Wochen geplant. Gemeinsam mit den Fünftklässlern der Ketziner Europaschule wird das auf den Garten Eden hinweisende Schild gestaltet. Neben der Seminarreihe "Die Bäume des Phönix" werden in Paretz die diesjährigen Tage der offenen Ateliers (6./7. Mai) und der offenen Gärten (11. Juni) gleichfalls im Zeichen des Feuervogels stehen. Höhepunkt des Themenreigens wird in der Woche vom 23.-28. Oktober die Installation eines großen Phönix auf dem Kikelberg sein, eine Skulptur aus Holz und anderen Materialien, die in einem feierlichen Akt verbrannt wird, und mit ihr symbolisch das Vergangene. So werden die Gedanken frei für das Neue.