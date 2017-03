Erdogan attackiert Schweizer Regierung wegen Plakat

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Schweiz wegen eines umstrittenen Plakats auf einer Demonstration in Bern angegriffen. "Vor Euren Augen drohen sie dem Präsidenten eines Staates offen mit dem Tod und Ihr unterstützt sie auch noch. Schande über Euch", sagte Erdogan am Montag vor Anhängern im Istanbuler Stadtteil Büyükcekmece.

Umstrittenes Plakat: Kundgebungsteilnehmer protestieren am 25.03.2017 in Bern (Schweiz) gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. © dpa

Weiter sagte er. "Der schweizerische Staat beschützt die auch noch mit seiner Polizei, damit niemand einschreiten und jeder seinen Hass in Ruhe ausspeien kann. Und so sind auch Holland, Deutschland und Belgien."

Hintergrund ist eine Erdogan-kritische Kundgebung, an der mehrere tausend Menschen am Samstag in Bern teilgenommen hatten. Zu sehen war dabei auch ein Transparent mit einem Porträt Erdogans sowie einer auf ihn gerichteten Pistole. Darunter stand übersetzt: "Töte Erdogan mit seinen eigenen Waffen".

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat wegen des Plakats ein Verfahren wegen öffentlichen Aufrufs zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit eröffnet. Auch die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat rechtliche Schritte eingeleitet.

Erdogan beschuldigte Europa weiter, Terrororganisationen zu unterstützen und eine "faschistische Gesinnung" zu haben. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa sind unter anderem wegen der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister sowie Erdogans Nazi-Vergleichen angespannt.