Ruderboot kollidiert mit Schlepper

Hennigsdorf (HGA) Etwa einen Kilometer vor der Einmündung des Havelkanals in den Nieder Neuendorfer See ist am Freitag um 17 Uhr ein großes Unglück geschehen: Ein Doppelvierer ohne Steuermann eines Hennigsdorfer Ruderclubs und ein polnischer Schubverband mit drei Schubleichtern und einer Gesamtlänge von fast 120 Metern und damit einer Tonnenlast stießen frontal zusammen. Dass es nur bei Sachschäden blieb, hält die Polizeisprecherin Dörte Röhrs "fast für ein Wunder".

© Roland Becker/HGA

Die vier Ruderer im Alter von 55, 54, 50 und 49 Jahren wurden beim Zusammenstoß jäh aus ihrer Wanderfahrt von Hennigsdorf in Richtung Havelkanal gerissen. Der Bug ihres Ruderbootes knickte auf einer Länge von 90 Zentimetern ab. Das Ruderboot lief augenblicklich voll und die vier Sportler fielen ins Wasser. Drei von ihnen gerieten sogar zeitweilig unter den Schubverband. Es bestand Lebensgefahr. Tauchend konnten die Männer aber fast unverletzt an das rechte Ufer gelangen, so Frau Röhrs weiter.

Der Schiffsführer des Schubverbandes hatte das Ruderboot auf Kollisionskurs noch bemerkt, konnte aber bei einer Geschwindigkeit von sechs bis acht Knoten den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zuvor leitete der Steuermann ein Stoppmanöver ein und gab lautstark Signal, um die Ruderer auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse war die Wasserstraße am Unfallort durch vier rote Fahrwassertonnen zusätzlich eingeengt. Durch die polnische Schiffsbesatzung wurde Hilfe geleistet. Am Schubverband entstand kein Schaden. Das Ruderboot wurde geborgen, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 5 000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.