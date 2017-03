Eltern-Entlastung von Kita-Gebühren geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die rot-rote Koalition in Brandenburg will Eltern von Kita-Gebühren entlasten. Dazu seien im Doppelhaushalt 2017/2018 bereits 15 Millionen Euro eingeplant, teilte ein Regierungssprecher am Montag auf Anfrage mit. Bis Jahresende müsse aber noch entschieden werden, wie genau die Eltern ab dem Kita-Jahr 2018/2019 entlastet würden. Am Vortag hatte die Linkspartei auf einem Parteitag gefordert, dass das erste Betreuungsjahr für die Eltern kostenlos sein soll. In Berlin sollen die Gebühren schrittweise bis 2018 für alle Eltern abgeschafft sein.