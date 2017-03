Diebe stehlen unbemerkt 100-Kilogramm-Münze

artikel-ansicht/dg/0/

Sie kamen in den frühen Stunden des Montagmorgens. Mithilfe einer Leiter, so vermuten Ermittler, bauten die Diebe eine Brücke zwischen der S-Bahntrasse und einem Podest an der Hauswand des Bode-Museums. Anschließend drangen sie durch ein Fenster in das Gebäude, bahnten sich den Weg bis zur 100 Kilogramm schweren "Big Maple Leaf"-Münze. Unbemerkt, aber mit grober Gewalt zerstörten sie die Panzerglasvitrine und entwendeten die kanadische Goldmünze, die einen Nennwert von einer Million kanadischer Dollar (rund 700 000 Euro) besitzt. Der Einbruch geschah nach ersten Ermittlungen zwischen 3.20 und 3.45 Uhr.

Gegen vier Uhr in der Früh hatte ein Sicherheitsmitarbeiter des Bode-Museums die Polizei alarmiert, nachdem er den Einbruch und die fehlende, von der "Royal Canadian Mint" ausgegebene Münze bemerkt hatte.

Laut Guiness-Buch handelt es sich bei dem Diebesgut um die größte Goldmünze der Welt. Ihr Durchmesser beträgt 53 Zentimeter, drei Zentimeter ist sie dick. Auf der einen Seite prangt ein Bild von Königin Elisabeth II. Auf der anderen Seite zeigt sie drei Ahornblätter, das Symbol des Präge-Landes Kanada. "Vor zirka sieben Jahren kam die Leihgabe aus privatem Besitz in das Museum an der Spree", teilte Pressereferent Markus Farr von den Staatlichen Museen zu Berlin mit. Die Münzgalerie umfasst mehr als 500 000 Objekte, die größtenteils aus dem Mittelalter und der Antike stammen - ist somit eine der größten numismatischen Sammlungen.

Auf der Berliner Museumsinsel gelegen, verläuft eine Seite des Gebäudes direkt entlang den S-Bahn-Schienen zwischen den Stationen Hackescher Markt und Friedrichstraße. Dort fanden Bahnarbeiter am Morgen eine Leiter im Gleisbett, welche am Vormittag zusätzlich noch ein S-Bahn-Chaos auslöste. Knapp zwei Stunden lang war der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Alexanderplatz unterbrochen. Fern- und Regionalverkehrszüge konnten jedoch vorbeirollen. Die Spurensicherung rückte an, da der Gegenstand in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnte. Ein möglicher Zusammenhang werde derzeit überprüft, sagte ein Polizeisprecher.

Inzwischen hat die für Kunstdelikte zuständige Abteilung des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Die Diebe seien am Morgen gezielt in das Gebäude eingedrungen und hätten außer der Münze nichts entwendet, hieß es. Demnach sei es möglich, dass es sich um einen Auftragsdiebstahl eines Sammlers handele, sagte ein Polizeisprecher. "Wahrscheinlicher ist aber, dass die Täter versuchen, die Münze einzuschmelzen." Nach dem aktuellen Goldpreis wäre eine Münze mit diesem Gewicht aus reinem Gold etwa 3,74 Millionen Euro wert.