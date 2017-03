Braune Tonne könnte Grünabfall aufnehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Werden die letzten beiden Grünannahmestellen in Finow und in Nordend überflüssig, wenn in Eberswalde ab 2018 die braune Tonne Bioabfälle aufnimmt? Dies sei eine der Fragen, die in konstruktiven Gesprächen mit der Geschäftsführung der kreiseigenen Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) erörtert werden, hat Eberswaldes Verwaltungsdezernentin Petra Stibane im Hauptausschuss gesagt. Zudem würde geprüft, wie die Grünabfallberge an allen vier Annahmestellen, auch in den nicht wiedereröffneten in der Clara-Zetkin-Siedlung und am Schützenplatz, für die Stadt finanziell leistbar abgebaut werden könnten. Zudem sei die Option vorstellbar, dass die BDG in Finow und Nordend Container aufstelle, um den Grünabfall aufzunehmen.