Gefallene Schönheit

"Wie alt die Riesin ist, kann erst ermittelt werden, wenn der Sturm oder der Blitz sie verderben sollte." Das schrieb Forstmeister Max Kienitz Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Blitz, weiß Revierförster Jan Lorenz, traf die Kroneneiche schon vor einigen Jahren. "Der letzte Blattaustrieb ist jedenfalls für 2006 dokumentiert", so der Fachmann. Jetzt kam auch noch der Sturm und holte das Naturdenkmal vom Stamm. Völlig saft- und kraftlos hatte die Kroneneiche den starken Windböen am vorvergangenen Sonnabend nichts entgegenzusetzen. Und so liegt der Riese jetzt am Boden. Entwurzelt, die Krone zerstört, "verdorben".

Jan Lorenz, seit 1990 für das Revier Senftenthal zuständig, zeigt auf das völlig verfaulte Wurzelwerk. "Eichen haben ja sehr starke, kräftige und lange Pfahlwurzeln." Dank dieses Systems gelten sie eigentlich als ziemlich sturmfest. Aufgrund des Zersetzungsprozesses boten die Wurzeln der Kroneneiche aber dem Baum kaum noch Halt.

Zudem hat sich, nachdem seinerzeit der Blitz in den Baum eingeschlagen hatte, eine Waschbärenfamilie in einem Hohlraum der Eiche eingenistet. Vermutlich gebe es für das Absterben des Riesen mehrere Gründe, so Lorenz. Denn nachweislich sei die Kroneneiche auch von Schädlingen befallen gewesen. Insbesondere der Eichensplintkäfer habe ihr zugesetzt. Wegen der nicht mehr gegebenen Standsicherheit musste man sich um 2007/08 von der Tradition des Kroneneichenfestes verabschieden, bedauert Lorenz.

Trotz des Falls - der Spaziergänger kann auch in der Horizontalen die einst imposante Erscheinung der Kroneneiche erahnen. "Die Kroneneiche gehört zu den Traubeneichen. Das Besondere an ihr ist oder war der knapp 20 Meter hohe astfreie Schaft." Und eben die vergleichsweise kleine, aber sehr schöne Krone. Das Alter werde, dank der Beschreibungen und Ausführungen von Forstmeister Max Kienitz, auf gut 500 Jahre geschätzt.

Fast wäre der Baum vor etwa zehn Jahren der Motorsäge zum Opfer gefallen, kann sich Lorenz noch sehr genau an die höchst kontroversen Debatten um eine etwaige Verwertung des Holzes erinnern. Der Revierförster ist froh, dass sich die kaufmännischen, die rein wirtschaftlichen Argumente damals nicht durchgesetzt haben. Und so will er den Riesen, der vor allem für die Choriner und die Senftenhütter eine emotionale Bedeutung hat, als Naturdenkmal erhalten. "Wir werden hier den Platz noch etwas aufräumen, den Zaun, durch den die Krone gekracht ist, wieder herstellen", sagt Jan Lorenz. Und wer weiß, vielleicht gibt es in hundert Jahren wieder eine Kroneneiche. Denn im Schatten der jetzt Gestürzten sind durch Verjüngung zwei Abkömmlinge emporgewachsen. "Und eine Eiche haben wir vor etlichen Jahren mit Fritz Gieseler, dem ehemaligen Direktor der Britzer Schule, hier gepflanzt", zeigt der Revierförster auf den Baum-Nachwuchs.

Direkt nebenan erinnert das Weber-Denkmal an eine weitere Besonderheit des Ortes: das Wirken der Försterfamilie Weber. Georg Jacob Weber (1757-1849), sein Sohn Johann Friedrich Ferdinand (1785-1877) sowie sein Enkel Rudolf (1830-1912) - sie alle standen im Dienste des Waldes und waren eng mit dem Revier Senftenthal verbunden. Und folglich auch mit der Kroneneiche. In einer forstlichen Schrift heißt es: "Die Kroneneiche war damals (um 1800) auch schon ein sehr schöner und stattlicher Baum von über 350 bis 400 Jahren und es mag G. J. Weber viel Mühe und Überzeugungskraft gekostet haben, diese Eiche vor dem Einschlag zu retten." Genau diesem Geist fühlt sich Grünrock Jan Lorenz verpflichtet.

Das Revier Senftenthal liegt zwischen Chorin und Senftenhütte. Es gehört heute zur Landeswaldoberförsterei Chorin. Das Revier zeichnet sich durch viele Mischbestände aus. Neben der Kiefer wachsen dort etwa die Buche, der Ahorn, die Traubeneiche und sogar die Wildkirsche. Der Rastplatz an der Kroneneiche ist gut zu Fuß zu erreichen. Ein neun Kilometer langer Rundwanderweg führt beispielsweise vom Bahnhof Chorin oder vom Kloster dorthin.