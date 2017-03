Mit Arbeitseinsatz Schweizerhaus-Saison vorbereitet

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Rund 30 Helfer haben haben sich am Sonnabend am Arbeitseinsatz vor und auf dem Gelände des Schweizerhauses beteiligt. Eine Gruppe hatte sich speziell zum "Großreinemachen" vor der künftigen Ausstellungshalle am Gelände eingefunden. Andere arbeiteten an verschiedenen Orten auf dem Areal.

Der Frühjahrsputz galt der Vorbereitung der nächsten öffentlichen Veranstaltungen ,wie dem traditionellen Osterfeuer am 13. April, dem Museumstag am 21. Mai, der Veranstaltung zu Christi Himmelfahrt am 25. Mai sowie dem Beginn des Sammeltassencafes am 11. Juni, informierte Vereinssprecher Uwe Trzewik.

"Alle Veranstaltungen werden auf Grund der zur Zeit am Schweizerhaus durchgeführten denkmalsgerechten Rekonstruktion in oder an der Scheune stattfinden", so Trzewik weiter.

Pünktlich zum Arbeitseinsatz waren die ersten historischen Landmaschinen aus dem aufgelösten Libbenichener Museum von Werner Schulze-Kahleyß vor der künftigen Ausstellungshalle eingetroffen.

Marion Krüger, Vorsitzende des Vereins und ihr Stellvertreter Uwe Matzdorf bedankten sich bei Schulze-Kahleys für die dem Verein geschenkten Geräte. Diese werden bald in der Ausstellungshalle vor dem Schweizerhausgelände im Rahmen einer Ausstellung mit Geräten unter dem Motto "Von der Aussaat, über die Ernte bis in den Kochtopf" zu sehen sein.

