Kriminelle Grenzüberschreitung

(MOZ) Die Geschichte des jungen, tot geprügelten Moldawiers ist die Geschichte einer langen Kette des Versagens und Scheiterns, einer Geschichte von Gleichgültigkeit und Rohheit, die am Ende in ein Verbrechen mündet. Das Opfer kommt in der Hoffnung auf ein besseres Leben aus einem der Armenhäuser Europas nach Deutschland, landet aber stattdessen auf der Straße, schlägt sich mit Betteln und als Kleinkrimineller durch; ein in unseren größeren Städten allzu vertrautes, schlimmes Bild.