Reisefreudige Bayern-Fans gern auf Tour

FC-Bayern-Fan Nico Kluge von Club "Klosterruine" beim Bowlen in Schwedt

Am Sonnabendabend wechselten sie die Sportart. Bowlen in Schwedt stand auf dem Club-Programm. Mit Kind und Kegel. Gemeinsames Abendbrot zuvor und anschließend Spaß beim Kugelschieben.

Gemeinschaft wird groß geschrieben im Club, sagt Schmidtmann. Der Fanclub ist "Familienangelegenheit" geworden. Heutzutage reisen auch schon Kinder von Mitgliedern mit zu den Spielen oder beteiligen sich an anderen Clubaktivitäten. Ungefähr 120 Mitglieder gehören dem Club derzeit an. Darunter auch etwa zwei Dutzend Frauen. Die rege Vereinstätigkeit belegen Urkunden aus Bayern und Fanpakete. Mehrfach besuchten Bayern-Spieler den Verein in Gramzow. Letztmals zur Weihnachtsfeier vor zwei Jahren.

Welche Prognose gibt der Clubchef für den Ausgang der Bundesliga ab? Siegwart Schmidtmann: "Wenn nicht ein Wunder geschieht, müssten die Bayern die Meisterschaft im Sack haben."