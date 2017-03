Statt Zuckerbrot

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Man habe Informationen, ein Teil der jugendlichen Demonstranten in Moskau sei am Sonntag für Geld auf die Straße gegangen, erklärte Kreml-Sprecher Peskow. Für die politischen Elite um Wladimir Putin sind russische Jugendliche, die aus freien Stücken gegen den Staatspräsidenten auf die Straße gehen, tatsächlich etwas Absurdes. Ein Großteil der Staatsmedien ignorierte die landesweiten Proteste, andere versuchten, sie möglichst klein oder hässlich darzustellen.

Für die halbstaatliche Öffentlichkeit gilt die demokratische Opposition als isoliertes und aussichtsloses Häuflein vom Westen ausgehaltener "Volksverräter". Aber dass auf deren Kundgebungen vermehrt Studenten und gar Schüler auftauchen, lässt ahnen, dass die Propaganda nicht mehr richtig funktioniert. Ein Großteil der Teenager will sich nicht mehr am Jubel über die Wiedergewinnung der Krim und am Kriegsgeschrei über die Vorwärtsverteidigung "Neurusslands" in der Ukraine erwärmen.

Auch wirtschaftlich hat ihnen das Vaterland weder steile Karrieren noch höhere Löhne zu bieten. Angesichts der ökonomischen Dauerflaute droht das Zuckerbrot des Kremls immer knapper zu werden. Am Sonntag hat die Staatsmacht nun gezeigt, dass sie dafür andere Instrumente einzusetzen versteht.