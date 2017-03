Fahrbahn in Metzdorf wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Aus diesem Grund haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung eine Auswahl an Maßnahmen beschlossen. Das Gremium folgte dabei einstimmig dem Vorschlag des Bürgermeisters. Die Fahrbahnsanierung der Lindenstraße in Metzdorf hat aus seiner Sicht Priorität.

Diese Maßnahme wurde trotz Bedarfs in den Vorjahren immer wieder aus Finanzmangel verschoben. "Sie macht den Löwenanteil am Gesamtbetrag aus", sagte Reiner Labitzke und bezog sich dabei auf die veranschlagte Summe in Höhe von 15 000 Euro. "Aber ich will das Vorhaben nicht noch einmal schieben." Die Gemeindevertreter stimmten ihm zu: "Die Straße wird ja nicht besser." Das Teilstück ist 150 Meter lang und 6,50 Meter breit.

Als zweite Maßnahme stehen Fahrbahnmarkierungen in Bliesdorf auf der Liste. Es geht um Haltelinien an der Einmündung Rotdornstraße und um mehrere Einmündungen Am Anger. "Dabei handelt es sich um einen wichtigen Teil der Schulwegsicherung sowie die Beseitigung einer Gefahrenstelle", erläuterte Reiner Labitzke. Die Markierungen kosten 1500 Euro.

An die dritte Stelle setzten die Gemeindevertreter die Beschaffung von Kaltbitumen. Gemeindearbeiter werden die Reparatur von Schadstellen beispielsweise in der Dornbuschstraße, Am Alten Kanal oder Am Anger vornehmen. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 1000 Euro.

Nummer vier auf der Liste der Straßeninstandhaltungsmaßnahmen ist die Beseitigung der Wurzelaufbrüche Richtung Herrndorf. "Dies wird jedoch nur noch als Teilleistung möglich sein", informierte Reiner Labitzke. Man müsse einfach sehen, wie viel Geld nach den ersten drei Maßnahmen dann noch vorhanden sei.

Weitere Vorhaben, die von der Verwaltung und durch die Gemeindevertreter bei Ortsbegehungen erkannt wurden, müssen in das nächste Jahr verschoben werden, sagte der Bürgermeister. Er war im Vorfeld der Sitzung die insgesamt sieben Strecken selbst abgefahren, die das Bau- und Ordnungsamt des Amtes Barnim-Oderbruch auf die Liste der Maßnahmen, die ausgeführt werden müssten, gesetzt hatte. So habe er sich vor Ort ein genaues Bild von der Lage machen können.