Linke üben Kritik am ÖPNV-Angebot

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Linken haben sich mit dem ÖPNV-Linienangeboten befasst und diese als verbesserungswürdig kritisiert. "Ein guter ÖPNV bietet die Möglichkeit, unabhängig vom Alter und Status am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben", schätzt beispielsweise Daniel Pfeiffer ein. In Brandenburg sei ausschließlich der Schulbusbetrieb eine Pflichtaufgabe. Doch auch dieser sei stark überarbeitungswürdig. Dabei sei ein gut organisierter und ausgebauter ÖPNV eine der Grundlagen eines funktionierenden Soziallebens .

Als unzureichend wurden die Busverbindungen innerhalb der Gemeinde Wandlitz eingeschätzt. Dies gelte besonders für kleinere Ortsteile wie Lanke, Prenden, Zerpenschleuse und Stolzenhagen. "Die vorhandenen Verbindungen, die ein Umsteigen einbeziehen und eine damit verbundene Wartezeit auf den Anschlussbus von teilweise bis zu 44 Minuten ergeben, sind inakzeptabel. Genauso, dass kein Anschlussbus vorhanden ist, da dieser vier Minuten vor dem Eintreffen der vorherigen Linie abfährt", so Pfeiffer. Viele Schulkinder müssten daher bis zu drei Stunden pro Tag für die Bewältigung des Schulweges aufbringen.

Wenn ein älterer Mensch einen Arzttermin hat, einkaufen geht oder anderweitig am sozialen Leben teilhaben möchte, ist es ihm fast unmöglich oder mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden, diesen "Terminen" nachzukommen. Zudem fehle in Wandlitz ein Liniennetzplan, an dem man sich orientieren können. Anders als in Brandenburg gehört zum Beispiel in Sachsen-Anhalt der ÖPNV zu den Pflichtaufgaben des Landes.