Die Gefahr außenpolitischer Kraftmeierei

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Amerika muss wieder in der Lage sein, Kriege zu gewinnen. Das ist eine der Ansagen, mit denen US-Präsident Donald Trump seine Vision neuer Größe untermauert. Die Betonung liegt auf wieder, denn nach der historischen Niederlage der USA in Vietnam und den Interventionen in Afghanistan und im Irak, zeigt sich: Wann der erste Schuss abgegeben wird, ist sicher, wann der letzte, bleibt offen. Beispiele dafür könnte es bald öfter geben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562424/

Denn es ist zu befürchten, dass es sich bei Trumps Allüren um mehr handelt als um verbale Kraftmeierei. Dafür spricht nicht nur die angekündigte massive Aufrüstung, sondern auch die Tatsache, dass derartige Töne in die Landschaft passen. Russlands Präsident Wladimir Putin zündelt an der Westgrenze. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht gar ein Blutbad in Europa heraufziehen. Alle drei Staatschefs sehen ihr Land benachteiligt und wollen es zu glorifizierter Stärke zurückführen.

Verbunden mit der notorischen Schwäche der Vereinten Nationen und der schwindenden Bereitschaft vieler Staaten, sich einem System kollektiver Sicherheit zu unterwerfen, birgt die Militarisierung der Außenpolitik Risiken, wie sie zuletzt am Vorabend des Ersten Weltkrieges herrschten: Bündnisse, die im Ernstfall zu Dominoeffekten führen, die lokale Konflikte im eskalieren lassen.

Außenpolitik bedeutet immer öfter: austesten, wo die Grenzen liegen, jenseits derer es brenzlig wird. Gelegenheit besteht genügend. Auf Trumps Erklärung, der Atomvertrag mit dem Iran sei der schlechtestmögliche Deal, ließ die Regierung in Teheran demonstrativ Raketen abfeuern. Ob aus solchen kalkulierten Provokationen Ernst wird, hat nicht nur damit zu tun, wie schnell die US-Regierung eine härtere Gangart einschlägt.

Die Zeit des Kalten Krieges, in der die Welt mehrfach knapp an einer nuklearen Katastrophe vorbeigeschrammt ist, hat gezeigt, wie gefährlich Fehlinterpretationen in einem Szenario sind, in dem nur Minuten bleiben, um Entscheidungen zu treffen. Trump hat im Wahlkampf in irritierender Weise über den Sinn amerikanischer Atomwaffen schwadroniert. Seinem Einflüsterer Steve Bannon wird nachgesagt, er schätze besonders das Werk "Die Kunst des Krieges" des chinesischen Feldherren Sun Zi. Für Trump wäre er ein gefährliches Vorbild. Er will Sieger sein, doch seine Kontrahenten nicht minder.