Längst überfällig

(MOZ) Es gibt Dinge, die sind so nahe liegend, dass man sich fragt, warum sie nicht schon längst angegangen wurden. Dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), die seit Jahren zu den von polnischen und anderen östlichen Banden begangenen Autodiebstählen ermittelt, nun auch für Diebe von Solarmodulen, Lkw-Ladungen und neuerdings Kühen oder Pferden zuständig sein soll, ist so ein Beispiel. Denn die Frankfurter Ermittler sind seit Langem darauf gekommen, dass man es bei diesen Delikten oft mit ein und denselben Banden von jenseits der Oder zu tun hat. Und sie haben durch die gemeinsamen Ermittlungen mit Brandenburger und polnischen Polizisten auch die beste Erfahrung, solchen Banden das Handwerk zu legen.

Der Schritt des Generalstaatsanwalts, weitere Ermittlungsschwerpunkte an der Oder zu konzentrieren, ist dennoch zu loben. Denn hier wird endlich mal - im Gegensatz zu vielen anderen Brandenburger Entscheidungen - Kompetenz nicht in die Landeshauptstadt Potsdam abgezogen, sondern an der Peripherie des Landes belassen und gestärkt. Und es wird - wenn auch mit großer Verspätung - daraus gelernt, dass die grenzüberschreitende Kriminalität lange nicht für voll genommen wurde.