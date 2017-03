Zwölf Hausmeister stets im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Jörg Hübner, in der Gemeinde für das Gebäudemanagement und den Bauhof zuständig, hat seinen Jahresbericht 2016 dem Bauausschuss vorgelegt. Die 14 Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 782 Aufträge abgearbeitet. Dazu gehören auch Daueraufträge wie die wöchentliche Kontrolle und Reinigung von Buswartehäuschen sowie Parks und Plätzen, Winterdienst, Grünpflegearbeiten und die Instandhaltung unbefestigter Straßen. Insgesamt wurden, so Jörg Hübner, 5549 Einsätze wurden für diverse Bauleistungen oder Zuarbeiten für Fremdfirmen ausgeführt. Fast 60 Prozent aller Arbeiten erfolgten in der betriebliche Unterhaltung wie der Reinigung. Die bauliche Unterhaltung kommunaler Objekte machte etwa ein Drittel aus.