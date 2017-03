Höpstein eiskalt und Behrendt famos

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Angeführt von einem überragenden Torwart Noah Behrendt haben die C- Junioren-Handballer des HC Neuruppin am Sonntag ihre Oberliga-Heimpartie gegen den Oranienburger HC mit 25:24 (10:8) gewonnen. Heute Abend steht dann das entscheidende Duell um den Klassenerhalt gegen den Grünheider SV an. Anwurf ist um 170.30 Uhr in der Halle des OSZ.