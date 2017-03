Bauarbeiten in der Fürstenberger Straße

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Parkplatz im Bereich zwischen der Fürstenberger Straße, der Görlitzer Straße und der Straßenbahntrasse ist gesperrt. Wie die Stadtverwaltung erst am Montag mitteilte, lässt die Stadt seit Montag die Parkfläche inklusive des angrenzenden Gehweges, der die Johann-Eichorn-Straße mit dem Dresdener Platz verbindet, neu bauen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562429/

In einem ersten Bauabschnitt wird zunächst der Gehweg, der parallel zu den Straßenbahngleisen verläuft und auch über die Straßenbahnbrücke führt, erneuert. Anschließend, so die Stadtverwaltung, erfolge der Neubau des eigentlichen Parkplatzes in der Fürstenberger Straße. Die Arbeiten werden geplant bis Ende Juni dauern.

Der Parkplatz wird während der gesamten Bauzeit voll gesperrt sein. Fußgänger können die Straßenbahngleise im Bereich Görlitzer Straße aber auch während der Bauarbeiten überqueren - sie werden um die Baustelle herumgeführt.

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass alle angezeigten Halteverbote zu beachten sind, um den Ablauf der Bauarbeiten nicht zu beeinträchtigen.