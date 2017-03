Auswärts weiter miserabel

artikel-ansicht/dg/0/

Guben (MOZ) Mit einer schwachen Schlussphase vergab der HSC 2000 Frankfurt die Chance, endlich etwas für sein Auswärtspunkte-Konto in der Verbandsliga zu tun. In einem Spiel, welches lange Zeit auf Augenhöhe verlief, mussten sich die Handballer gegen den SV Chemie Guben mit einer 26:30-Niederlage begnügen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562434/

Die Frankfurter traten mit der vagen Hoffnung zum Oder-Neiße-Duell an, endlich den zweiten Sieg in der Saison in fremder Halle einfahren zu können. Der HSC fuhr ausnahmsweise mit einer ordentlichen Auswärtsbesetzung als Tabellensechster zum Siebten der Verbandsliga Süd und hatte das Hinspiel mit 29:24 ausreichend deutlich für sich entschieden. Entsprechend gut gelang auch der Start.

Schnell lag die Mannschaft von Trainer Reiner Preuß mit 4:1 in Front und schien auf dem richtigen Weg, das Vorhaben Auswärtssieg umzusetzen. Mit den ersten guten Aktionen im Rücken stieg aber postwendend die Fehlerquote und die gute Ausgangslage wurde leichtfertig vertan. Zwar behielt die Mannschaft aufgrund einiger starker Einzelakteure zunächst bis zum 9:6 die Oberhand, musste aber aufgrund vieler Fehler und unzureichender Deckungsarbeit immer wieder leichte Gegentreffer hinnehmen. Zur Pause lagen die Oderstädter somit 12:11 zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem zahlreiche leichte, unnötige Fehler.

Vor allem Frankfurts Bester, Filip Kliszczyk, stemmte sich in Hälfte zwei mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Dennoch reichten seine 15 Tore, darunter sieben sicher verwandelte Strafwürfe, am Ende nicht für den erhofften Erfolg. Die Chemiker konnten sich, nachdem es zur 40. Minute noch 17:17 gestanden hatte, erstmalig auf 21:18 etwas absetzen. Die Gäste erreichten noch einmal den Anschluss zum 23:22, sie mussten dann aber abreißen lassen. Mit ablaufender Zeit gelang dem HSC zunehmend weniger und einige Spieler vergaben sichere Chancen kläglich. Daher war der Sieg der Gubener auch in der Höhe mit 30:26 verdient und sie tauschten mit dem HSC den Tabellenplatz.

HSC: Gregor Menz, Lars Kleedehn - Chris Junghanns (3), Rico Rohde (2), Pascal Korau (1), Krysztof Stupinski, Filip Kliszczyk (15), Matthias Richter (1), Damian Stasiak (2), Ryszard Patalas (2), Christian Graf

Zeitstrafen: HSC 4, Chemie 5 - Siebenmeter: HSC 7/7, Chemie 3/4