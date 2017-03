Noch keine LÃ¶sung fÃ¼r Brandenburgs Abschiebehaftanstalt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Potsdam (dpa) Für die wegen Sicherheitsmängeln geschlossene Abschiebehaftanstalt in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ist noch keine Lösung in Sicht. Zunächst müssten geeignete Maßnahmen mit den Fachleuten des Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen (BLB) beraten werden, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Wolfgang Brandt, am Montag auf Anfrage. Zum Zeitpunkt der Schließung vor einer Woche sei jedoch keiner der 104 Haftplätze belegt gewesen.

In Abschiebehaft können nur abgelehnte Asylbewerber auf richterliche Anordnung genommen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie vor ihrer Rückführung untertauchen könnten. "Wenn nun wieder so ein Fall kommt, muss sich die Zentrale Ausländerbehörde um einem Platz in einem anderen Bundesland bemühen", erläuterte Brandt. Allerdings gebe es solche Haftanstalten nur noch in fünf weiteren Bundesländern.

Die Brandenburger Einrichtung war nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Jahr mit maximal 15 Häftlingen belegt. Im Durchschnitt saßen dort 7 Asylbewerber 18 Tage lang ein. Im ganzen Jahr wurden dort 145 abgelehnte Asylbewerber inhaftiert - davon 89 aus anderen Bundesländern, die die Einrichtung auch nutzen konnten. Hinzu kamen 25 Personen, die von der Bundespolizei überstellt wurden.

Experten der Unfallkasse Brandenburg hatten die Anstalt begutachtet und zahlreiche Mängel notiert. So fehlten automatische Brandmelder sowie Alarm-, Flucht- und Rettungspläne. Auch die Sicherheitstechnik reiche nicht aus, monierten die Experten.