Drei Jahre und drei Monate für Supermarktleiter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562438/

Der Edeka-Filialleiter hatte den obdachlosen Mann im September vergangenen Jahres beim Diebstahl einer Flasche Weinbrand erwischt. Statt ihn der Polizei zu übergeben, hatte er den Moldawier in einen Lagerraum des Bahnhofssupermarktes in Berlin-Lichtenberg gezerrt, wo er ihn mit einem schlagverstärkenden Quarzsandhandschuh verprügelte. Anschließend warf er den blutenden Dieb zur Hintertür hinaus. Der 34-jährige Wanderarbeiter war erst zwei Tage nach der Tat zum Arzt gegangen, auch weil er in Deutschland nicht krankenversichert war. In einer Klinik starb er an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas.

Im Prozess galt es zu klären, ob die Schläge des Angeklagten ursächlich für den Tod des Opfers waren. Gutachter hielten dies für sehr wahrscheinlich. Strafmildernd wirkten sich das Geständnis und die gezeigte Reue des 29-jährigen Markt-Pächters vor Gericht aus.

Von der brutalen Tat gibt es Videoaufnahmen. Der Verurteilte hatte zudem nach der Tat Fotos aus der Überwachungskamera an Kollegen verschickt und hämisch kommentiert.

Der in dem Regionalbahnhof gelegene Markt im Berliner Osten hatte laut Angaben der Mitarbeiter seit Jahren mit einer hohen Diebstahlquote zu kämpfen. Einige Mitarbeiter hatten es sich offenbar zur Gewohnheit gemacht, erwischte Diebe einzuschüchtern oder zu bestrafen. "Wir können es nicht durchgehen lassen, dass jemand Selbstjustiz übt", sagte der Vorsitzende Richter am Montag in seiner Urteilsbegründung. "Wenn man das gestatten würde, hätten wir auf den Straßen bald Wildwest."

Der Supermarktleiter hat eine Woche Zeit, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. "In der Verhandlung hatte er seine Tat mit Frust auf die Umstände in dem Brennpunkt-Supermarkt und das nachlassende Vertrauen in die Polizei begründet. "Wenn der Fall nicht so tragisch ausgegangen wäre, wären die Fälle von Selbstjustiz in dem Supermarkt wahrscheinlich gar nicht ans Licht gekommen", sagte der Staatsanwalt, der vier Jahre Haft gefordert hatte.

Laut seinen Angaben hat der Marktleiter nicht das erste Mal zugeschlagen. Weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn zu anderen Fällen liefen noch. Auch mehrere seiner Mitarbeiter sollen über Monate hin Diebe geschlagen haben. Anzeigen habe es immer wieder gegeben, berichtet der Ankläger. Doch da die Opfer aus der Obdachlosen- und Alkoholiker-Szene stammen, habe man ihren Aussagen wenig Glauben geschenkt.