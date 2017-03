Polizeibericht Freienwalde vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neureetz. Vermutlich ein Einbrecherpärchen hat sich in Neureetz am Freitagnachmittag zwischen 15.45 und 16 Uhr, in einem Einfamilienhaus in Königlich Reetz bedient. Die Geschädigte bemerkte zur Tatzeit eine männliche und eine weibliche Person im Alter von 40 bis 45 Jahren auf dem Grundstück. Sie kamen durch den Hintereingang in das Haus. Als sie bemerkt wurden, gaben sie Fersengeld. Der geschädigten Frau fehlte anschließend eine Geldbörse mit 400 Euro Inhalt. Kriminaltechniker sicherten alle verwertbare Spuren.

Unfallbeim Schwarzfahren

Kruge. In der Triftstraße von Kruge hat es am Sonnabendnachmittag gegen 16.20 Uhr gekracht: Ein 17-Jähriger ist mit einem nicht zugelassenen VW-Golf gegen einen Baum gefahren und verletzte sich dabei. Zur Behandlung musste er ins Krankenhaus gefahren werden. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht, auch nicht zum begleiteten Fahren.