Polizeibericht Eberswalde vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562442/

Basdorf. Ein Unfall mit einem Rettungswagen am Sonnabendnachmittag in Basdorf ist für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen. Kurz nach 14 Uhr war eine 48 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links zum Abbiegen ausgeschert, obwohl hinter ihr der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn fuhr. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer die Kollision nicht verhindern. Bei dem Aufprall wurde die Autofahrerin leicht verletzt, die Besatzung des Rettungswagens und der Patient blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 50 000 Euro.

Zwei Schwerverletztebei Kollision

Tiefensee. Bei einem Unfall auf der B 158 nahe des Abzweigs Hirschfelde sind am Sonnabendnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte dort ein 66-jähriger Autofahrer aus Berlin wegen eines Staus bremsen müssen. Ein 73 Jahre alter Berliner hinter ihm merkte das zu spät, fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Vordermanns über die Leitplanke geschoben, der Fahrer dabei ebenso schwer verletzt wie ein Insasse des Autos hinter ihm, in dem zwei weitere Insassen leicht verletzt wurden. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abschleppt werden, die Bundesstraße war rund zwei Stunden gesperrt.

Einbrecherin Gartenlauben

Eberswalde. Drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage „An der Georgskapelle“ in Eberswalde sind in der Nacht zum Sonnabend aufgebrochen worden. Die Diebe hatten die Eingangstüren aufgehebelt und die Räume durchsucht. Sie stahlen Gartengeräte und Lebensmittel. Schaden: rund 800 Euro.

Navigationsgeräte aus Autos gestohlen

Eiche. Zwei Autos sind am frühen Freitagabend auf dem Parkplatz des Kaufparks Eiche aufgebrochen worden. Die Diebe hatten es auf die Navigationsgeräte abgesehen. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.