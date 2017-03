Polizeibericht Schwedt vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gollmitz/Schönermark. Während des Fußballspielszwischen Gollmitz (alte Herren) und Schönermark (alte Herren) am Sonnabendin Gollmitzschlug ein Spieler der Gollmitzer Mannschaft einem Schönermarker mit dem Kopf auf die Nase. Dadurch erlitt der geschädigte Spieler einen Nasenbeinbruch und musste ärztlich behandelt werden. Vorausgegangenwar eine Rangelei zwischen den zwei Spielern. Man hielt sich am Trikot fest beziehungsweise behinderte sich anderweitig, sodass der spätere beschuldigte Gollmitzer stürzte.

Zwei Schwerverletztebei Kollision

Tiefensee. Bei einem Unfall auf der B 158 nahe des Abzweigs Hirschfelde sind am Sonnabendnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte dort ein 66-jähriger Autofahrer aus Berlin wegen eines Staus bremsen müssen. Ein 73 Jahre alter Berliner hinter ihm merkte das zu spät, fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Vordermanns über die Leitplanke geschoben, der Fahrer dabei ebenso schwer verletzt wie ein Insasse des Autos hinter ihm, in dem zwei weitere Insassen leicht verletzt wurden. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.Die Bundesstraße war rund zwei Stunden gesperrt.

Diebe scharf auf Angelzubehör

Angermünde.Angelzubehör entwendeten Diebe in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag vergangener Woche. Sie hatten zuvor gewaltsam eine Garage im Garagenkomplex Gustav-Bruhn-Straße in Angermünde aufgebrochen.

Drogenfahrt in Greiffenberg

Greiffenberg. Beim Drogentest durchgefallen ist ein Autofahrer aus Wriezen am Sonnabend in Greiffenberg. Gegen3.20 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Breiten Straße den 29-Jährigen, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wände mit schwarzer Farbe beschmiert

Prenzlau. Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte die Fassaden von je zwei Wohnblöcken und Stromverteilerkästen in Prenzlau beschmiert. Sie verunstalteten sie mit den Buchstaben „UDG“ und „UGD“. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die kam jedoch zu spät. Die Wandbeschmierer waren bereits über alle Berge.