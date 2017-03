Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Diverse Werkzeuge, Angelsachen und ein Rasenmäher sind die Beute eines Einbruches in einen Keller in der Fürstenwalder Straße. Als Tatzeitraum wurden die Tage und Nächte vom 10. März bis zum vergangenen Sonnabend benannt. Der Schaden soll sich auf 1500 Euro belaufen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Einem oder mehreren Einbrechern ist am Sonnabendzwischen 9.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Straße Halbe Stadt der Schmuck der Geschädigten in die Hände gefallen. Die Kriminellen hatten die Terrassentür aufgehebelt und sich im Wohnzimmer bedient. Genaue Angaben zur Schadenhöhe liegen noch nicht vor.

Der Blitzer steht heute unter anderem an der Birnbaumsmühle. Am Dienstag wird auf der Berliner Straße geblitzt.

Blitzer