Polizeibericht Strausberg vom 27.03.2017

Neuenhagen/Bruchmühle. Geschätzt 5000 Euro beträgt der Schaden bei einem Einbruch in Neuenhagen. Der oder die Täter waren am Sonnabend im Zeitraum zwischen 16.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grünen Bogen eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten.Entwendet wurden Computertechnik und Fotoausrüstung. In Bruchmühle wurden in der Buchholzer Straße bei einem anderen Einbruch (in der Nacht zu Sonntag zwischen 21 Uhr und 1.45 Uhr) Schmuck und Computertechnik im Wert von 1500 Euro gestohlen. Die Täter hatten die Tür aufgehebelt.

Laptop gestohlen aus geparktem Auto

Fredersdorf-Vogelsdorf. Ein Laptop ist am Sonnabend zwischen 12.45 und 13.45 Uhr aus einem Pkw in Vogelsdorf gestohlen worden. Der Fahrzeugführer hatte das Auto zum Einkaufen auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellt. Auf welche Weise die Täter an das Gerät gelangten, konnte die Polizei nicht nachvollziehen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Mit 1,91 Promilleam Baum gelandet

Hönow. Noch glimpflich ist ein Verkehrsunfall in Hönow ausgegangen. Um 14.40 Uhr war am Sonnabend ein 23-jähriger Berliner, der am Steuer eines Mitsubishi saß, gegen einen Baum gefahren. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Beim Fahrer stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,91 Promille fest. Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Bei Alkoholkontrolle ins Netz gegangen

Strausberg. Mehrere Fahrer gingen der Polizei bei Alkoholkontrollen ins Netz: Am Freitagabend waren es an zwei Stellen in Strausberg ein unter Drogen stehender Pkw-Fahrer (51) und später ein 49-jähriger Radfahrer mit 2,11 Promille. In den frühen Morgenstunden des Sonnabend wurden in Eggersdorf ein 23-Jähriger mit 0,55 Promille und in Dahlwitz-Hoppegarten ein 43-Jähriger mit 1,51 Promille erwischt. In der Nacht zu Sonntag waren es kurz vor Mitternacht ein 65-Jähriger in Müncheberg mit0,63 Promille, später in Hönow ein 36-Jähriger mit 0,57 und eine junge Frau (23) in Rehfelde mit 1,15 Promille.