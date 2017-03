Polizeibericht Neuruppin vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt (RA) Vor der Polizei geflüchtet ist ein 35-jähriger Autofahrer am Sonnabend bei einer Kontrolle in Schönfeld bei Neustadt. Als der Mann die Beamten in ihrem Fahrzeug sah, stoppte er, verschloss seinen Wagen und flüchtete zu Fuß über das angrenzende Feld. Die Ordnungshüter nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten den Flüchtigen. Der Mann war betrunken: Ein Alkoholtest ergab 1,24 Promille. Im Klinikum Kyritz wurde ihm Blut abgenommen. Seinen Autoschlüssel hatte der Mann auf der Flucht auf dem Feld verloren.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Wittstock (RA) Schwer verletzt wurden am Freitag zwei Personen bei einem Unfall auf der Landesstraße von Wulfersdorf nach Biesen in der Nähe von Wittstock. Die 18-jährige Fahrerin hatte beim Überholen die Kontrolle über ihren BMW verloren und war von der Straße abgekommen. Sie verletzte sich an der Hand, ihr 24-jähriger Beifahrer am Kopf. Beide Insassen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Neuruppin gebracht. Familienangehörige bargen das Fahrzeug. Am BMW entstand Totalschaden.

Dieb ertappt, aber nicht gestellt

Kyritz (RA) Ein aggressiver Dieb konnte am Sonnabendmittag mit seiner Beute ungehindert aus dem Rewe-Markt in Kyritz entkommen, obwohl er bei seiner Tat beobachtet worden war. Ein Ladendetektiv wollte den Mann, der Schuhe im Wert von 39,99 Euro in seinen Rucksack gesteckt hatte, an der Kasse stellen. Der Dieb drohte dem Sicherheitsmann mit Schlägen, sodass er aus Angst vor Übergriffen nicht festgehalten wurde. Die Filialleiterin war Zeuge des Vorfalls. Die Kripo ermittelt.