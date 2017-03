Polizeibericht Fürstenwalde vom 27.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Fürstenwalde (bs) Die kuriose Geschichte eines zunächst geschenkten, dann mutwillig beschädigten Trabant hat am Sonntag die Polizei berichtet. Demnach bekam eine 62 Jahre alte Fürstenwalderin von ihren Kindern ein Exemplar des DDR-Autos geschenkt; am Donnerstag parkte sie ihren neuen Wagen in der Gartenstraße. Dort stand die „Rennpappe“ dann aber nur zwei Tage lang. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten aus der Parklücke heraus in die Gartenstraße gekippt. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen, es wurde bei der Tat erheblich beschädigt.