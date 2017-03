Richter bleibt Mitglied des Landespräsidiums der FDP

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Cottbus (MOZ) Der havelländische Kreisvorsitzende der Liberalen, Dr. Volkmar Richter, bleibt im Präsidium der FDP Brandenburg. Er ist am Samstag während des Landesparteitags in Cottbus als Beisitzer nach Wahl bestätigt worden. Zum Parteichef wurde erneut Axel Graf Bülow gekürt.

Richter sagte am Montag: "Ich freue mich natürlich darüber, weitere zwei Jahre Mitglied des Präsidiums zu sein. In den nächsten Monaten wird es darauf ankommen, als Team konzentriert zu arbeiten. Flügelkämpfe nutzen nichts. Wir wollen schließlich wieder in den Bundestag einziehen." Vor Ort waren übrigens neun Havelländer Liberale. Richter will sich inhaltlich für "Windenergie mit Augenmaß" einsetzen, indem die FDP den Prozess kritisch begleitet und nicht von ideologischen Überzeugungen geleitet wird. Der Ketziner ist auch Direktkandidat für die Bundestagswahlen im Wahlkreis Oberhavel-Havelland II.